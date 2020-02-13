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13.02.20 15:05

Суд відправив під домашній арешт підозрюваного в ДТП на Миколаївщині, у якій загинули двоє керівників поліції

У Миколаївській області суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному в скоєнні ДТП, в якій загинули двоє керівників підрозділів поліції регіону.

Суд відправив під домашній арешт підозрюваного в ДТП на Миколаївщині, у якій загинули двоє керівників поліції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру.

Аварія сталася 8 жовтня 2019 року поблизу села Шевченкове Вітовського району. Житель Київської області, керуючи Lexus, порушуючи правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем Toyota Camry.

"Унаслідок автоаварії водій та пасажир автомобіля Toyota Camry - заступник начальника ГУ Нацполіції в Миколаївській області та в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУ Нацполіції в Миколаївській області, загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох людей. Триває досудове розслідування.

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