Головному архітектору Києво-Святошинського району повідомили про підозру, - прокуратура

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області в четвер, встановлено, що чиновник "склав і дав завдання про внесення змін до "Детального плану території житлового масиву в с. Петрівське (нині - с.Святопетровское), в який вніс завідомо неправдиві відомості".

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Києво-Святошинська місцева прокуратура. Досудове розслідування триває.

У разі доведення провини чиновника йому загрожує покарання у вигляді штрафу до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк на такий самий термін.

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