Адвокат Януковича Бабіков, призначений у керівництво ДБР, публічно збрехав про свій конфлікт інтересів, - Княжицький. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.

Він повідомив, що направив відповідне звернення до президента Зеленського про порушення законодавства при призначенні Бабікова на посаду першого заступника директора ДБР.

"Брехня та маніпуляції, на жаль, характерні для політики В.Зеленського. Це черговий раз підтвердила історія із заступником голови ДБР Бабіковим. Ще як тільки його призначили, то всі хто цікавиться справами Майдану, родини "Небесної сотні", вказували на те, що в Бабікова конфлікт інтересів, оскільки він був адвокатом Януковича. Сам Бабіков публічно це заперечував", - йдеться в повідомленні.

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Княжицький, зокрема, посилається на журналістське розслідування програми "Слідство.інфо", яке доводить активне залучення Бабікова до захисту Януковича.

"Тобто Бабіков відверто збрехав. Впевнений, що він усвідомлював, що його брехню можна легко спростувати. Просто він чітко розуміє основу політики Зеленського – обманюй, маніпулюй і тобі нічого за це не буде. Брехня і безкарність Зеленським і його командою доведена до абсолюту. Призначення Бабікова це відверта провокація влади націлена на знущання над родинами "Небесної сотні". Це призначення є просто продовженням політки дискредитації Майдану та цінностей Революції Гідності", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.

Пізніше Бабіков заперечував, що представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича.

А ексгенпрокурор Юрій Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що Бабіков дійсно був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.

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