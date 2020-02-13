Кабмін погодив кандидатуру першого заступника міністра розвитку громад Живицького на пост глави Сумської ОДА

Про це УНІАН повідомили в пресслужбі уряду, передає Цензор.НЕТ.

Його кандидатура була узгоджена під час засідання уряду в середу, 12 лютого.

Тепер його кандидатуру має розглянути і підписати відповідний указ президент Володимир Зеленський.

"Кабмін затвердив, в цю середу ... триває спецперевірка. Далі, сподіваюся, буде указ (Президента. - Ред.)", - сказав Живицький Укрінформу.

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Живицький народився 17 вересня 1982 року в м. Суми. Раніше обіймав посаду керівника апарату Сумської обласної державної адміністрації. З вересня - перший заступник міністра розвитку громад і територій України.