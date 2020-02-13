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13.02.20 16:08

Кабмін погодив кандидатуру першого заступника міністра розвитку громад Живицького на пост глави Сумської ОДА

Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Дмитра Живицького на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації.

Кабмін погодив кандидатуру першого заступника міністра розвитку громад Живицького на пост глави Сумської ОДА

Про це УНІАН повідомили в пресслужбі уряду, передає Цензор.НЕТ.

Його кандидатура була узгоджена під час засідання уряду в середу, 12 лютого.

Тепер його кандидатуру має розглянути і підписати відповідний указ президент Володимир Зеленський.

"Кабмін затвердив, в цю середу ... триває спецперевірка. Далі, сподіваюся, буде указ (Президента. - Ред.)", - сказав Живицький Укрінформу.

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Живицький народився 17 вересня 1982 року в м. Суми. Раніше обіймав посаду керівника апарату Сумської обласної державної адміністрації. З вересня - перший заступник міністра розвитку громад і територій України.

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