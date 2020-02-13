Апеляційний суд залишив під вартою Павловського - фігуранта справи Гандзюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомив адвокат підозрюваного Володимир Сергет. Також інформацію підтвердили в прокуратурі.

Адвокат на засіданні суду зазначав, що підозру необґрунтовано, адже слідство не надало чітких доказів причетності його підзахисного до злочинів, але не обґрунтував ризики. Також адвокат сказав, що обшуки у Павловського проходили з порушеннями, а зброю, яку знайшли у Павловського вдома, йому підкинули. Говорив адвокат і про погане самопочуття підзахисного.

У коментарі hromadske захисник додав, що всі допити в цьому провадженні почалися після того, як Ігор Павловський дав свідчення в суді у справі підозрюваного в замовленні нападу на Катерину Гандзюк Владислава Мангера.

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"Якщо коротко - він сказав, що бачився з Мангером один раз зовсім з інших питань, потім він дзвонив йому, але той не взяв трубку", - сказав адвокат і додав, що, на його думку, ця справа є тиском на підозрюваного, щоб він дав потрібні свідчення у справі Гандзюк.

Водночас прокуратура просила суд не змінювати запобіжний захід для Павловського через ризик його втечі, тиск на свідків та інших фігурантів, а також знищення, перекручення речових доказів.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року в місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.