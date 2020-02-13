У 2019 викрили вісім злочинних груп, які займалися торгівлею людьми, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції.

Загалом упродовж 2019 року поліцейські зареєстрували 306 кримінальних проваджень за вчинення злочинів у сфері торгівлі людьми.

"У 248 кримінальних провадженнях вже встановлено громадян, які вчинили ці злочини. Крім того, за рік нам вдалося задокументувати і припинити діяльність восьми організованих злочинних груп, які діяли в сфері торгівлі людьми", - повідомив начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Нацполіції Артем Крищенко.

Зокрема, в 2019 році поліцейські викрили 135 фактів трудової експлуатації та 112 фактів - сексуальної експлуатації. Крім того, поліцейські зафіксували 47 фактів втягнення в злочинну діяльність, сім фактів торгівлі дітьми та три - залучення до жебракування.

Від дій злочинців постраждали 262 особи: 145 чоловіків, 107 жінок і десять дітей.

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