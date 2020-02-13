Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою фігуранта справи про $5 млн хабаря голові ФДМ

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Так, апеляційна палата антикорупційного суду не задовольнила скаргу захисту на ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу підозрюваному та залишила її без змін. Цією ухвалою до особи застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 12,5 млн гривень.

Як відомо, три людини запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн дол. США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ВАТ "Одеський припортовий завод", 99,5% акцій якого належать державі, наперед визначеної особи та сприяння у здійсненні господарської діяльності з вказаним підприємством.

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Розслідування наведених фактів НАБУ і САП почали за заявою голови ФДМУ і здійснюють його з листопада 2019 року.

31 січня трьом фігурантам справи було повідомлено про підозру.

Їх було затримано відразу після надання першої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис. доларів США.