"пРРОсто": Податкова відповіла на найпоширеніші запитання платників щодо запровадження РРО. ІНФОГРАФІКА

Зокрема, бізнес отримає можливість розробляти власні програмні рішення відповідно до бізнес-процесів кожного з секторів економіки.

Про це йдеться у черговому випуску інформаційного листа "Все про програмні РРО", інформує ДПС України, повідомляє УНІАН.

"Ще раз хочу наголосити - впровадження новітніх реєстраторів розрахункових операцій не ускладнює життя ФОПів, а навпаки – спрощує. Адже за допомогою програмних РРО дрібні підприємці зможуть уникнути зайвих витрат, зокрема, на обслуговування класичних касових апаратів. Більше того, податкова надаватиме безкоштовно власне рішення, яке наразі перебуває в активній фазі тестування", - заявив голова ДПС Сергій Верланов.

У податковій нагадали, що нові правила застосування РРО не зачіпають: спрощенців І групи, річний дохід яких не перевищує 1 млн грн, а також фізосіб, які продають на ринку вживані речі, продукти власного підсобного господарства тощо. Також, згідно з інформаційним листом, у подальшому РРО не доведеться використовувати і самозайнятим особам.







Уже з 19 квітня, стверджують у ДПС, бізнес отримує можливість повноцінно використовувати програмні РРО замість класичних, зокрема безкоштовний додаток "пРРОсто" від податкової. Разом з тим, перехід на програмні РРО відбуватиметься поступово, у кілька етапів, щоб максимально задовольнити потреби платників на адаптацію до нових правил ведення бізнесу.

Крім того, у ДПС повідомили, що механізм "кешбек" запрацює не раніше 1 жовтня цього року. Він запроваджується передусім для боротьби з "нефіскальними" чеками, коли окремі несумлінні платники податків надають споживачам чеки, які не є фіскальними, проте виглядають, як справжні.

У податковій запевняють, що покупець не зможе використовувати систему "кешбек" у нечесній конкурентній боротьбі, і для цього законодавством передбачена низка запобіжників. Зокрема, в інформаційному листі роз’яснюється, що застосувати штраф лише по факту надходження скарги буде неможливо. Адже податкові органи мають довести, що продавець дійсно припустився порушення, передусім, встановити відсутність або недостовірність такого розрахункового документа.

Крім того, у податковій службі підкреслили, що використання програмного РРО у порівнянні з класичними касовими апаратами зробить процес фіскалізації простішим, дешевшим та швидшим. Більше того, програмне рішення буде безкоштовним, без щомісячної абонплати. Також ДПС здійснюватиме повну інформаційну підтримку бізнесу під час використання нового програмного РРО.

Детальніше з інформаційним листом, присвяченому темі програмного РРО, можна ознайомитися за посиланням тут.

Нагадаємо, раніше у ДПС повідомили, що в Україні продовжує зростати кількість фізичних осіб-підприємців, що перебувають на спрощеній системі оподаткування.

За словами очільника податкової Сергія Верланова, це свідчить про пожвавлення ділової активності на рівні мікробізнесу, що впливає на суттєве збільшення надходжень до держбюджету від єдиного податку.