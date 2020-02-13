Коронавірусу на борту судна, яке іде з Китаю в Одесу, бути не може, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це Радіо Свобода повідомив директор Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я Віталій Гончаров.

"Ми отримали від капітана інформацію, що судно є безпечним з точку зору епідеміологічної безпеки. Проте співробітники лабораторного центру на водному транспорті України все одно зайдуть на борт судна, як тільки воно пришвартується. Минуло вже два інкубаційних періоди, там стовідсотково немає хворих", – повідомив Гончаров.

Він також додав, що первинну перевірку судна проведе лоцман, який піднімається на борт ще до швартування. Інкубаційний період вірусу 2019-nCoV не перевищує три тижні – протягом цього часу хвороба мала проявитись.

Очікується, що судно зайде в порт близько 18 години 13 лютого. Як уточнила для Радіо Свобода голова пресслужби Одеського порту Юлія Пляшкова, скоріш за все, офіційна заява санітарно-карантинного відділу Одеського порту буде оприлюднена вже 14 лютого.

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