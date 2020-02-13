Кешбек за безпечний рух: Криклій розповів про винагороди за відповідальну поведінку на дорозі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"За безпечне керування авто можна отримати кешбек. За сприяння Міністерства інфраструктури в Україні створено перший електронний сервіс, який сплачує гроші за безпечне керування авто. Стартап Штрафи UA розробив додаток, що повинен знизити кількість аварій на дорогах. Система дозволяє оцінити водіння конкретного водія і мотивувати не порушувати. За відповідальну поведінку на дорозі водій отримує нагороду – до 18% кеш беку від суми страхування. Знижка формується неодноразово та постійно змінюється залежно від безпечності стилю водіння", – заявив міністр.

Сервісом "Безпечне водіння" вже користуються 10 тис. осіб.

Зараз додаток працює на платформі IOS, також розробники планують запуск для Android. Найближчим часом в додатку планується розширення можливостей винагороди за відповідальне водіння.

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