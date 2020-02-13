Шмигаль: Кабмін звільнив двох заступників міністра розвитку громад - Живицького і Чаплинського

"Учора на Кабінеті Міністрів ухвалено рішення про звільнення двох заступників. Першого заступника Дмитра Живицького погоджено як кандидата на посаду Сумської обласної державної адміністрації. Юліана Чаплінського звільнено у зв'язку зі зміною міністра", - сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" віцепрем'єр-міністр-міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нова команда заступників зараз узгоджується з прем'єр-міністром.

"Це професійні люди з відповідним досвідом, які точно не зав'язані на якихось корупційних схемах", - наголосив Шмигаль.

Шмигаль додав, що він має бачення формування команди, з якою вдасться досягти хороших результатів.

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Своєю чергою віцепрем'єр зазначив, що не має наміру змінювати державного секретаря міністерства, і ним залишиться Олег Войтович.

"Я знаю його як дуже професійну та критично порядну людину, тому думаю, що нам з ним у команді працюватиметься досить продуктивно та комфортно", - сказав він.