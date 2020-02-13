Киянин, який забив свою дружину до смерті лопатою, отримав 8 років в'язниці

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в серпні минулого року в одній з квартир на Мінському проспекті в Оболонському районі столиці.

Обвинувачений, у ході раптово виниклої сварки зі своєю дружиною, лопатою завдав потерпілій не менше 11 ударів в ділянку голови, тулуба, живота, верхніх та нижніх кінцівок. Після скоєного чоловік залишив дружину у безпорадному стані, а на ранок виявив мертвою.

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Оболонським районним судом міста Києва зловмисника визнано винним за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого) та засуджено до 8 років позбавлення волі.