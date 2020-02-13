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13.02.20 17:38

На хабарі 300 дол. затримано головного інспектора митного поста "Херсон-аеропорт", - прокуратура. ФОТО

У зоні митного контролю міжнародного аеропорту "Херсон" під час одержання хабаря затримали головного державного інспектора митного поста "Херсон-аеропорт".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.

На хабарі 300 дол. затримано головного інспектора митного поста Херсон-аеропорт, - прокуратура 01

Чиновник вимагав і отримав 300 доларів від місцевого підприємця за безперешкодне проходження митного контролю з вантажем одягу, придбаного в Туреччині.

На хабарі 300 дол. затримано головного інспектора митного поста Херсон-аеропорт, - прокуратура 02

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Безпосередньо після одержання хабаря правопорушника було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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