На хабарі 300 дол. затримано головного інспектора митного поста "Херсон-аеропорт", - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.

Чиновник вимагав і отримав 300 доларів від місцевого підприємця за безперешкодне проходження митного контролю з вантажем одягу, придбаного в Туреччині.

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Безпосередньо після одержання хабаря правопорушника було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.