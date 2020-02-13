"США нас не зупинять", - керівництво республіки Сербської заявило про вихід зі складу Боснії і Герцеговини

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив член Президії БіГ від сербів Мілорад Додік.

"Ми це зробимо, і нас не зупинять ні США, ні хтось інший, тому що ми вважаємо, що Дейтонська угода була порушена, в першу чергу, втручанням міжнародного чинника", - сказав Додік.

За його словами, втручання спочатку здійснювалося через верховного представника, а тепер через Конституційний суд. "Якби це було верховенство закону, тут би не вирішували три іноземці та посольства", - сказав Додік.

Він сказав, що час покаже, наскільки серйозними є наміри Республіки Сербської, заявивши, що у Республіки Сербської є вибір між двома варіантами, один з яких - дозволити собі тихо зникнути, інший - бути знищеною через "смертельний" пакет, сформований міжнародним співтовариством разом із боснійською стороною в Сараєво.

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Додік наголосив, що ні він, ні хтось інший не має права нехтувати тим фактом, що за Республіку Сербську та свободу її громадян було вбито 29 000 людей.

"БіГ - це погане місце свободи для сербів. Якщо іноземці не згодні залишити Конституційний суд і дати йому працювати, як і у всіх інших країнах, то Боснії і Герцеговини не існуватиме. Майте це на увазі", - сказав він.

Із вчорашнього дня представники Республіки Сербської припинили брати участь в роботі установ центральної влади БіГ через рішення Конституційного суду БІГ, який, на їхню думку, перевищує свої повноваження, а також через те, що серед суддів КС БіГ є іноземці.

Додік відомий своєю проросійською позицією. Він заявляв про приналежність Криму Росії і обіцяв відвідати окупований півострів.