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13.02.20 18:21

Очікуємо від України виконання узгоджених раніше попередніх заходів, - представник МВФ Райс

Міжнародний валютний фонд відзначає прогрес України у проведенні реформ й очікує виконання узгоджених раніше попередніх заходів для остаточного затвердження радою директорів фонду нової трирічної програми розширеного фінансування EFF на 5,5 млрд дол.

Очікуємо від України виконання узгоджених раніше попередніх заходів, - представник МВФ Райс

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі відбувається дуже активний діалог. Конструктивні дискусії тривають", - сказав Райс на брифінгу у Вашингтоні у четвер, водночас не зміг назвати можливої дати розгляду українського питання радою директорів.

Представник МВФ зазначив, що п'ятьма основними фокусами нової програми є посилення верховенства права; боротьба з корупцією; підвищення конкуренції, відкриття ринків і зниження ролі олігархів; посилення гарантій незалежності Нацбанку і стабільна фіскальна політика.

Він нагадав, що в січні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбулася зустріч виконавчого директора МВФ Крісталіни Георгієвої з президентом України Володимиром Зеленським, на якій глава фонду відзначила прогрес країни в реалізації програми реформ.

Нагадаємо, поточна програма співпраці між Україною та МВФ завершується 17 лютого цього року. Її обсяг - майже $3,9 млрд. Перший транш майже $1,4 млрд було надано відразу, потім планувалися ще два транші за підсумками піврічних переглядів. Проте у зв'язку зі зміною президента та уряду після виборів вирішено було розпочати розробку нової програми співпраці. У результаті торік фінансування з боку фонду не було.

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