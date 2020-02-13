Телеканалу АТR з 14 лютого можуть закрити мовлення на окупований Крим

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті телеканалу ATR.

У листі, який у четвер, 13 лютого, надійшов на ім'я генерального директора телеканалу Ленура Іслямова, сказано, що через борги телеканалу Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) може вже 14 лютого відключити ATR від чотирьох телевеж, які здійснюють мовлення на окупований Крим.

"Концерн РРТ наполягає терміново вжити заходів щодо погашення заборгованості і попереджає ТОВ "Телевізійна компанія "Атлант-СВ" про те, що в разі відсутності конструктивної відповіді до 14 лютого 2020 Концерн РРТ змушений буде тимчасово призупинити надання телекомунікаційних послуг і звернутися до суду для примусового стягнення заборгованості", - сказано в повідомленні.

Загальна сума боргу становить 368 тис. 859 грн, уточнили в ATR.

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