Противник обстрілює сили ООС із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних Сил.
"Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по наших позиціях із забороненого мінськими домовленостями міномета калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив чотири обстріли:
- поруч із Лебединським - з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- неподалік від населеного пункту Березове - зі стрілецької зброї;
- в районі Славного - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- поблизу Новомихайлівки - з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник випустив з міномета калібру 82 мм 6 мін. Це сталося поряд із Новотошківським.
"Сьогодні, 13 лютого, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - підкреслили в штабі.