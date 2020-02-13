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13.02.20 18:38

Хочемо припинити війну і провести місцеві вибори на всій території України наприкінці жовтня, - Єрмак зустрівся із послами G7

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з керівництвом посольств країн "Великої сімки".

Хочемо припинити війну і провести місцеві вибори на всій території України наприкінці жовтня, - Єрмак зустрівся із послами G7

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Керівник ОП проінформував про ситуацію на Донбасі та майбутні кроки в рамках Мінського процесу.

"Позиція Президента є незмінною: ми хочемо зробити все необхідне, щоб припинити війну та провести місцеві вибори по всій території України наприкінці жовтня. Ми працюємо 24/7, бо це стосується життя наших громадян", – наголосив Єрмак.

Керівник Офісу Президента нагадав, що Нормандський саміт у Парижі був доволі успішним. Його результатом стало взаємне повернення утримуваних осіб наприкінці грудня, і нові списки вже передані в Мінську. Однак важливо виконати всі домовленості, щоб рухатися далі на шляху до досягнення миру.

"Темп щодо роботи над списками та поверненням наших людей не буде зменшено", – наголосив Єрмак, нагадавши, що Зеленський провів заміну в групі, яка займається цим питанням.

Керівник Офісу Президента також повідомив, що за результатами вчорашньої зустрічі в Мінську практично узгоджена одна з трьох точок для нового розведення. Водночас, за його словами, українська сторона прагне максимально пришвидшити цей процес.

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