Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.02.20 19:59

"Укроборонпром" виграв суд у російської компанії у справі проти заводу "Артем" і не віддасть 55 млн грн, - Найєм

Державний концерн "Укроборонпром" виграв суд у російської компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс" у справі проти ДАХК "Артем",

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив заступник генерального директора концерну Мустафа Найєм.

"Росіяни вимагали в українського оборонного заводу в примусовому порядку і всупереч санкціям і здоровому глузду повернути майже $2,3 млн за контракти на виготовлення товарів подвійного призначення", - сказано в повідомленні.

Найєм зазначив, що це "перемога приблизно на 55 млн грн".

Як він зазначив: "Завод "Артема" один із стратегічних виробників авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря", автоматизованих комплексів для підготовки і технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів та обладнання для авіаційних літальних апаратів"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На держпідприємства припадає лише 30% оборонного замовлення, - Найєм

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100