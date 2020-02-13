"Укроборонпром" виграв суд у російської компанії у справі проти заводу "Артем" і не віддасть 55 млн грн, - Найєм

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив заступник генерального директора концерну Мустафа Найєм.

"Росіяни вимагали в українського оборонного заводу в примусовому порядку і всупереч санкціям і здоровому глузду повернути майже $2,3 млн за контракти на виготовлення товарів подвійного призначення", - сказано в повідомленні.

Найєм зазначив, що це "перемога приблизно на 55 млн грн".

Як він зазначив: "Завод "Артема" один із стратегічних виробників авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря", автоматизованих комплексів для підготовки і технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів та обладнання для авіаційних літальних апаратів"

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