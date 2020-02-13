Не лякайтеся військових і носіть зі собою паспорт: антитерористичні навчання відбудуться на Київщині

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Головного управління СБУ в Київській області.
"У заходах візьмуть участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Збройних Сил України та органів державної влади", - сказано в повідомленні.
СБУ закликає жителів Київської області зберігати спокій у зв'язку з осередком спецпризначенців і військових. А також поставитися з розумінням до можливих незручностей та обмежень.
"Звертаємося з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухово-небезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу", - додали в СБУ.