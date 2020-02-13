Реформування служби швидкої допомоги на Полтавщині дозволило знизити смертність від інсультів, - Гончарук

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Центральна диспетчерська служба на Полтавщині — один із успішних прикладів пілоту в рамках медреформи. Це приклад того, як будуть працювати диспетчери по всій країні", — сказав Гончарук.

Диспетчери приймають дзвінки на "103" від людей по всій області. Всі вони мають медичну освіту — фельдшери. Є і лікарі, які працюють у 5 змін. Якщо людина потребує додаткової консультації, її переключають на лікаря-консультанта, або на старшого лікаря. Щодня надходить понад 1,7 тис. дзвінків, із них більше 40% — консультативні.

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Усього в Полтаві зараз працюють 145 карет швидкої допомоги, із них близько 100 щодня працюють у місті за викликами. Усі карети оснащені GPS-сигналами, а також електрокардіографами. Це такі телемедичні пристрої, які допомагають визначити порушення кровообігу в судинах на відстані. Так можна оперативно виявити інсульт чи інфаркт у людини.

"Просто в цифрах: якщо раніше ми втрачали кожну четверту людину із підозрою на інсульт — 25,5% через неправильне діагностування, тепер ця цифра зменшилась до 13,4%. Мета Уряду на 2020-й рік — врятувати якомога більше життів наших людей. І Полтава своїм прикладом вже доводить, що скоротити смертність у декілька разів — реально", — сказав прем'єр.

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Він додав, що в Україні часто люди помирають через неправильну госпіталізацію та несвоєчасне діагностування. Серед причин раптової смерті переважають інсульт (200 тис. випадків у рік, смертність 20%) та інфаркт міокарда (50 тис. випадків, смертність 30%).

Гончарук наголосив, що така ситуація неприпустима й уряд системно буде боротися з цим.