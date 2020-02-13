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13.02.20 21:07

Рахунок за транспортування газу прислали чоловікові, який помер 9 років тому

На Волині платіжку за транспортування газу адресували чоловікові, який 9 років тому загинув під час пожежі. Газ, згідно з рахунком, нібито доставили в його згорілий будинок.

Рахунок за транспортування газу прислали чоловікові, який помер 9 років тому

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Сьогодні".

Інцидент стався в селі Раків Ліс Камінь-Каширського району на Волині. Рахунок за транспортування газу отримали родичі чоловіка.

Платіжку адресовано на ім'я покійного. Йому пропонується оплатити 150 гривень за транспортування газу в будинок, який згорів 9 років тому.

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В ПАТ "Волиньгаз" пояснили плутанину тим, що спадкоємці покійного не подали заяву про його виключення зі списку абонентів.

"Не звертався спадкоємець і правонаступник офіційно. Тобто, письмової заяви на механічне відключення від системи газопостачання за вказаною адресою у нас немає", - пояснила представниця ПАТ Оксана Швець.

Газовики і родичі небіжчика вже домовилися про зустріч, на якій остаточно зафіксують смерть абонента і вирішать, що робити з отриманою на його ім'я платіжкою.

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