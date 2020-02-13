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13.02.20 21:18

СБУ і Нацрада з телерадіомовлення припинили показ російських телеканалів у двох кафе на Чернігівщині

Російські канали показували в кафе "Васильок" і "Носівська сім'я" м.Носівка Чернігівської області. Загалом у двох кафе виявлено та припинено ретрансляцію шести телеканалів із РФ.

СБУ і Нацрада з телерадіомовлення припинили показ російських телеканалів у двох кафе на Чернігівщині

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацради з телерадіомовлення.

Співробітники СБУ і представник Нацради з телерадіомовлення в Чернігівській області виїхали в кафе в середу, 12 лютого.

"Було зафіксовано трансляцію через супутник обмежених для ретрансляції в Україні російських телеканалів "ТНТ", "Росія 24", "Russia Today TV (RTTV)", "РТР-ПЛАНЕТА", "НТВ-МИР", "STV". Співробітники СБУ спільно з представником медіарегулятора провели роз'яснювальну розмову, після чого показ телеканалів було припинено", - сказано в повідомленні.

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У пресслужбі підкреслили, що співробітники Нацради і правоохоронних органів постійно перевіряють громадські заклади щодо показу обмежених для ретрансляції в Україні телеканалів.

"На будь-яке звернення факт перевіряється, і неналежна трансляція припиняється", - сказано в повідомленні.

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