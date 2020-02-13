Зеленський повернувся з Оману літаком, яким в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми". ВIДЕО

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Отримавши інформацію про політ Патрушева в Оман від одного джерела, журналістам вдалося отримати її підтвердження і за допомогою іншого, не пов'язаного джерела - в базі даних про перетин кордону Російської Федерації.

Моніторинг російських новин за 8 січня, проведений журналістами, показав: у той день Патрушев у публічному просторі був відсутній.

"Довірений силовик Путіна, секретар Радбезу РФ летить саме в Оман і саме тоді, коли там відпочиває президент Зеленський. Летить не державним бортом, а чартером, який складно прив'язати до конкретних осіб. Саме цей чартер далі опиняється в розпорядженні президента Зеленського для термінового повернення до Києва, яке чомусь врешті-решт затрималося майже на добу", - сказано в матеріалі "Схем".

На прохання про коментар Офіс президента відповів так: "Президент України Володимир Зеленський не знайомий, ніколи не спілкувався по телефону, не зустрічався і, відповідно, не обговорював жодних питань із секретарем Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрушевим".

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Крім того, в ОП пригрозили "Схемам" судовим позовом у разі "подальшої дезінформації населення та недостатньої перевірки інформації редакцією".

При цьому у Зеленського проігнорували запитання журналістів про те, з яких причин Зеленський скористався саме тим приватним літаком, яким в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев.

У Раді безпеки Росії заявили, що ці питання може коментувати тільки прессекретар Патрушева, а його телефон не відповідав.

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Шеф-редактор російського видання The Insider Роман Доброхотов пояснює, наскільки впливовим Патрушев вважається в Росії.

"Як силовик, звичайно, він - друга людина після Володимира Путіна. А силовики, зрозуміло, в Росії грають ключову роль. У цій сфері він залишатиметься головним - поки взагалі Путін при владі, - пояснює Доброхотов. - Патрушев - людина, яка ніколи не виходила з вузького кола. І коли він ішов з посади глави ФСБ, були питання про те, що це все-таки відставка, і Рада безпеки для нього буде почесною пенсією. Але зараз зрозуміло, що це не почесна відставка - він, як і раніше, один із найвпливовіших гравців".

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. В ОП тоді повідомили, що візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.