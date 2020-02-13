Податкова міліція вилучила продукції на 15 млн грн у учасників схеми незаконного ввезення та реалізації техніки відомих брендів. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операцій "Щит", "Мережа" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які на замовлення власників інтернет-магазинів Києва та інших регіонів організували незаконне ввезення в Україну побутової техніки, телевізорів, мобільних телефонів тощо, відомих торгових марок.

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Згадану продукцію ввозили на митну територію України фізичні особи подрібненими партіями без сплати податкових та митних платежів (ПДВ і мита), накопичували на території України і згодом передавали замовникам, які розраховувалися з фігурантами готівкою, частину з якої останні залишали собі як винагороду, а частину - обмінювали на валюту і використовували для подальшої закупівлі техніки.

Встановлено, що впродовж 2019 - 2020 років фігуранти ввезли на митну територію України без сплати податкових та митних платежів техніки відомих торгових марок на суму понад 120 млн грн.

Надалі незаконно імпортовані товари їхні замовники реалізовували через спеціалізовані сайти в мережі інтернет за цінами нижче вартості офіційно імпортованих товарів.

На підставі рішень суду проведено обшуки в нежитлових приміщеннях, якими користувалися учасники схеми в Києві, Львові та Львівській області. За результатами обшуків із незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 4 тис. 419 одиниць неврахованої техніки відомих торгових марок вартістю 15 млн грн, неврахована готівка в національній та іноземній валюті в еквіваленті 1,1 млн грн, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності.

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Триває слідство.