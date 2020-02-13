Газ із Казахстану продають у Росію за копійки, - внук Назарбаєва обіцяє розповісти про "корупцію між урядом Росії і Казахстану"

Про це Айсултан Назарбаєв написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я прошу у Великої Британії політичний притулок. Мої останні п'ять років вкриті сірими смугами. Пора людям дізнатися, що насправді відбувалося і чому!" - написав він.

Онук Назарбаєва стверджує, що володіє інформацією про корупційні схеми урядів Казахстану і Росії.

"Вся справа полягала в Газовому контракті, де за копійки продається казахстанський газ російському Газпрому. Там існує прокладкова компанія, і на ній формується прибуток - близько 1.5 млрд доларів США на рік. Гроші осідають у Сінгапурі, і там вони діляться між Російською верхівкою, гаманцями Володимира Путіна, а зокрема, Олексія Міллера, керівника російського Газпрому. Що стосується Казахстану, то прибуток близько 700 млн дол на рік", - стверджує Назарбаєв.

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Айсултан стверджує, що родичі намагалися змусити його мовчати і на 14 місяців відправили його в російську в'язницю, звідки його витягли спецслужби РФ.

"І вони знайшли мене в Лондоні, де шокованийтим, що відбувається, я гасив біль у собі наркотиками! Вони прислали охорону і намагалися проти моєї волі витягти мене в Казахстан, а потім закрити знову де-небудь у Росії! Але мені вдалося втекти від них! І таким чином я вдерся в чужу квартиру, де мене заарештувала поліція Британії і посадила мене в тюрму Wandsworth! Я був такий щасливий, опинившись там. Я, нарешті, видихнув!" - написав він.

За словами Айсултана, водій матері викрав його паспорт.

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Більше він обіцяє розповісти в інтерв'ю Times, "якщо ще буде жити".

Заяву Айсултана Назарбаєва прокоментував міністр інформації і суспільного розвитку Казахстану Даурен Абаєв. "Неетично зараз обговорювати і цитувати одкровення людини, що перебуває на стадії лікування від наркозалежності. Викликають занепокоєння не його "одкровення", а стан його здоров'я. Пости написані під маніпуляцією певних осіб. Сумно", - сказав він на казахстанському держтелеканалі "Хабар", інформує "Медуза".

















