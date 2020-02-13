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13.02.20 23:40

Повторний розгляд справи Кернеса відбудеться в Київському райсуді Полтави

Справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блинника та Євгена Сміцького, які обвинувачуються у погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі та катуванні двох активістів Харківського Євромайдану у січні 2014 року, повторно розглядатиме Київський райсуд Полтави.

Повторний розгляд справи Кернеса відбудеться в Київському райсуді Полтави

Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспонденту УНН повідомив адвокат Геннадія Кернеса Олександр Гунченко.

"Дійсно сьогодні Київський районний суд міста Полтави отримав справу, яку Полтавський апеляційний суд повернув для розгляду і іншому складі суду. Час засідання невідомо, а на сайті суду розміщена інформація, що згідно з системою автоматичного розподілу, обрано суддю Володимира Шияна", — зазначив адвокат.

Як раніше повідомлялося, Полтавський апеляційний суд 31 січня 2020 року задовольнив апеляційні скарги Офісу Генерального прокурора та потерпілих у кримінальному провадженні за фактом позбавлення волі та спричинення тілесних ушкоджень громадянам під час мирних акцій протесту в січні 2014 року на території Харкова.

10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Кернеса. 16 серпня Генпрокуратура подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м Полтава на рішення про закриття справи щодо Кернеса.

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