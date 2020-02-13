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13.02.20 23:48

В Ужгороді затримали іноземця з 2,2 кг метамфетаміну, - Нацполіція. ФОТО

13 лютого в Ужгороді співробітники поліції затримали іноземця, який перевозив психотропні речовини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В Ужгороді затримали іноземця з 2,2 кг метамфетаміну, - Нацполіція 01

У багажному відсіку автомобіля Škodа, яким керував затриманий, було виявлено 2,2 кілограми забороненого товару. Проведений експрес-тест підтвердив, що ця речовина є метамфетаміном.

В Ужгороді затримали іноземця з 2,2 кг метамфетаміну, - Нацполіція 02

Наркотики і автомобіль вилучено, чоловіка в рамках розпочатого кримінального провадження затримано в порядку статті 208 КПК України.

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Йому інкримінують ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України, затриманому загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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