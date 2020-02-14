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14.02.20 08:26

Рада за рік купила 171 тисячу одноразових стаканчиків, більшість - пластикові, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Якщо вкласти ці стаканчики один в інший, їхня довжина сягне 16,6 км. Парламент збирається відмовитися від пластику, але це - справа не одного дня.

Рада за рік купила 171 тисячу одноразових стаканчиків, більшість - пластикові, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Про це стало відомо з відповіді на запит "ЧЕСНО" до Апарату ВРУ, інформує Цензор.НЕТ.

Апарат Верховної Ради України в 2019 році придбав 171 000 одноразових стаканчиків для пиття, з них 167 500 пластикових і 3500 паперових.

Висота маленького одноразового пластикового стаканчика - близько 97 мм, а паперового - приблизно 95 мм.

Якщо поставити їх всі один на другий, висота утвореної "вежі" сягне 16,6 км. Для порівняння, це відстань від станції метро "Бориспільська" до аеропорту "Бориспіль".

Рада за рік купила 171 тисячу одноразових стаканчиків, більшість - пластикові, - ЧЕСНО 01

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У кулуарах Верховної Ради стоять кулери з водою, щоб нардепи, журналісти, працівники Апарату та інші відвідувачі могли пити воду з одноразових стаканчиків.

Рада за рік купила 171 тисячу одноразових стаканчиків, більшість - пластикові, - ЧЕСНО 02

У дискусії в соцмережах щодо зміни такої політики на запитання "ЧЕСНО" нардеп від "Слуги народу", заступник голови екологічного комітету ВРУ Олександр Маріковський сказав, що це може потребувати тривалого часу:

"...боремося )) але то ціла дуже довга дорога… апарат, тендери... ми почали і просуваємо "зелений офіс" Верховної Ради. Почали з двох будівель на Шовковичній 2 та 4. Працюємо!! Хоч і дуже повільно зараз", - зазначив він.

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Інший нардеп від "Слуги народу" Роман Грищук повідомив, що готовий ініціювати звернення до Апарату ВРУ для зміни цієї ситуації.


Рада за рік купила 171 тисячу одноразових стаканчиків, більшість - пластикові, - ЧЕСНО 03

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