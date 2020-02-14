ДБР прийняло від Офісу Генпрокурора 24 "справи Майдану"

Про це слідчі відділу з розслідування "справ Майдану" повідомили під час спільної дискусії "Обговорення ситуації у справах Майдану та відзначення річниці", яка відбулася 13 лютого в Українському кризовому медіацентрі. Цензор.НЕТ повідомляє про це із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Спеціальний слідчий підрозділ ДБР з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, вже прийняв 42 кримінальні провадження від Офісу Генерального прокурора. Загальний обсяг матеріалів справ - понад 6500 томів", - йдеться в повідомленні.
Слідчі ГБР розповіли про результати роботи відділу.
Зокрема, за останній місяць скеровано до суду провадження щодо вбивства журналіста та активіста Євромайдану Василя Сергієнка. Також повідомлено про підозру слідчому Дніпровського райвідділу ГУ МВС у місті Києві в незаконному затриманні 4 учасників протестів 18 лютого 2014 року.