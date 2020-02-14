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14.02.20 07:36

Ворог за добу шість разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

13 лютого збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Ворог за добу шість разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник вів вогонь по позиціях ЗСУ із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли по позиціях ЗСУ, а саме:

- поблизу Лебединського - з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;
- неподалік населеного пункту Березове - зі стрілецької зброї;
- у районі Славного - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- поблизу Новомихайлівки - з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

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Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- неподалік Новолуганського - з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї;
- поряд з Новотошківським - з міномета калібру 82 мм противник випустив 6 мін.

"Учора, 13 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська двічі обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши 82-мм міномет, ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю.

"За поточну добу втрат немає", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу шість разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 01

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