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14.02.20 08:05

Велике фото і багато "прихованої" інформації: глава Мінцифри Федоров показав, який вигляд може мати електронний паспорт

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров продемонстрував варіанти інтерфейсу електронного паспорта громадянина України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ви знаєте, що ми працюємо над створенням електронного паспорта. Можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ матимуть власники закордонного паспорта та ID-картки.

За допомогою паспорта в смартфоні у нас з вами буде можливість пересуватися країною на потягах та літаках, ідентифікувати особистість у державних установах, отримувати посилки тощо", - написав він.

Федоров зазначив, що як і на водійських посвідченнях, діятиме QR-код для перевірки дійсності документа.

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"Всією командою разом з нашим другом та ментором з технологій, Олегом Горохівським, ми довго обговорювали дизайн паспорта. Що потрібно виносити на лицьовий бік, що сховати в розгорнуте відображення за натиском (там буде схована вся-вся інформація: строк дійсності, стать, громадянство та інше).

Нам здається, що найголовніші дані паспорта: фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна сховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, ми збільшили фото (вбили ідею його збільшення за натиском)", - повідомив міністр.

Також Федоров запропонував українцям ознайомитися з варіантами, зазначивши, що його команда виступає за простоту.

Велике фото і багато прихованої інформації: глава Мінцифри Федоров показав, який вигляд може мати електронний паспорт 01
Фото: Федоров /Facebook

Нагадаємо, що можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ матимуть власники закордонного паспорта та ID-карти.

Велике фото і багато прихованої інформації: глава Мінцифри Федоров показав, який вигляд може мати електронний паспорт 02

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