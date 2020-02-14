Від вересня 2019 року ОБСЄ нарахувала понад 340 військових, які потрапили на Донбас через російські пункти пропуску, - Цимбалюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

"Попри обмежений мандат, невеликий розмір та значні обмеження, місія продовжує надавати корисну інформацію, демонструючи підтримку Росією її збройних формувань на Донбасі. Протягом звітного періоду було зафіксовано 341 перетин кордону людьми у військовій формі одягу з Російської Федерації в Україну та назад", - заявив Цимбалюк у відповідь на доповідь глави місії спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску Дьордя Варги.

Крім того, спостерігачі місії зафіксували 29 автомобілів швидкої допомоги та вісім авто ритуальних служб, які перетинали неконтрольовану урядом України ділянку кордону в обох напрямках - у тому числі транспортний засіб з російськими номерними знаками та табличкою "Груз-200". Також протягом цього періоду на Донбас надійшли 12 так званих "гуманітарних конвоїв", направлених Росією з порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія забороняє спостерігачам ОБСЄ на своїх пунктах "Гуково" і "Донецьк" користуватися біноклями і безпілотниками

"Я нагадаю, що ці дані були зібрані лише з двох пунктів пропуску на загальній ділянці у 409 км українсько-російського державного кордону, який зараз контролюється з обох боків російською владою. Саме тому Російська Федерація, одна із 57 країн-учасниць ОБСЄ, заперечує з 2014 року проти розширення географічного охоплення місії", - зазначив Цимбалюк.

Він наголосив, що в поєднанні з фактами, встановленими СММ ОБСЄ в Україні в тимчасово окупованих районах Донбасу, висновки спостерігачів на двох російських пунктах пропуску "засвідчують військове вторгнення РФ на суверенну територію України".

Читайте: Делегації США, ЄС та України вимагають від РФ надати ОБСЄ повний доступ до окупованого Криму

Раніше Цимбалюк вказав на те, що Росія забороняє представникам ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" використовувати будь-які інструменти спостереження, включно з біноклями та безпілотниками. І так само "рекомендує" не говорити з людьми, які перетинають українсько-російський кордон.

Як повідомлялося, місія спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" є окремою від СММ ОБСЄ в Україні спостережною місією. Вона виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ, доповідаючи про ситуацію на цих двох пунктах та про пересування через кордон.

Місія у складі двох десятків осіб розташована лише на невеличкій ділянці українсько-російського державного кордону, 409 км якого зараз із обох боків контролює Росія.

Україна, США, ЄС виступають за розширення мандату цієї місії ОБСЄ на всі пропускні пункти вздовж тимчасово окупованої ділянки кордону, а також за покращення її забезпечення технічними засобами. Однак це блокується Росією, яка використовує принцип консенсусу в ОБСЄ.