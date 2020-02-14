Майже 1400 осіб померли від коронавірусу COVID-19 у Китаї, кількість інфікованих сягнула 63,8 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє АР із посиланням на Національну комісію охорони здоров'я Китаю.

Станом на п'ятницю, 14 лютого, в Китаї загинула ще 121 особа та виявлено 5090 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Таким чином, нині в Китаї зареєстровано 63 851 випадок зараження коронавірусом, 1380 осіб померли.

Кількість зареєстрованих випадків підскочила після того, як у найбільш постраждалій від спалаху вірусу провінції змінили метод підрахунку. Відтепер у провінції Хубей зараховують випадки, що ґрунтуються на діагнозі лікаря до підтвердження лабораторними дослідженнями. Із 5090 нових випадків 3095 підпадають під цю категорію.

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При цьому китайська влада повідомила, що 6723 особи вилікувалися і були виписані з лікарень.

Раніше повідомлялося про 1367 загиблих і 52 526 підтверджених випадків зараження COVID-19.

Як повідомлялося, крім КНР, випадки захворювання коронавірусом COVID-19 зафіксували в 27 країнах. Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно.