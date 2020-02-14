МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька в ефірі програми "Право на владу".

"Міністерство охорони здоров'я збирає робочу групу, всіх наших експертів, науковців академічних - готувати національну стратегію-2030 "Здоров'я нації",- сказала Скалецька.

Окрім того, вона заявила, що кошти, виділені на закупівлі ліків, ефективніше використовуватимуться на рахунках ДП "Медичні закупівлі".

"Рішення про передачу (частини закупівель ліків та лікарських засобів, - ред.) було політично підтримано. ДП "Медичні закупівлі" отримає статус центральної закупівельної організації та спеціальні можливості виходити на закупівлі з виробниками за кордон, мати довготривалі контракти", - пояснила очільниця МОЗ.

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За її словами, зараз в Україні є 27 млрд грн дебіторської заборгованості, частина з цих коштів - гроші на закупівлю ліків.

На думку Скалецької, ці кошти могли б ефективніше використовуватися на рахунках ДП "Медичні закупівлі".