"Деякі зауважили, що підтримують, з деякими ще будемо працювати", - Загороднюк про переговори щодо приєднання до Програми розширених можливостей НАТО

Про це у Брюсселі на зустрічі з журналістами за підсумками візиту до штаб-квартири НАТО заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Статус партнера з розширеними можливостями – це було центральне питання в усіх наших перемовинах. Ми подали заявку на програму ЕОР (Enhanced Opportunity Partners). Цю заявку ми подавали ще у 2016 році, і місяць тому ще раз її підтвердили. Це була перша зустріч після такого підтвердження, тому ми говорили про шлях до цього статусу, про ймовірні перешкоди і про те, якими є очікування від країн-партнерів", - розповів Загороднюк.

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За його словами, на багатосторонніх зустрічах значна кількість країн НАТО заявили, що підтримують таку участь України.

"Деякі зауважили, що підтримують з урахуванням впровадження реформ, з деякими ще будемо працювати", - додав міністр оборони.

Він нагадав, що в EOP є низка переваг, вигідних для України, адже ця програма може значно підвищити інтенсивність реформ та спростити шлях до поставлених цілей у досягненні взаємосумісності з військовими підрозділами країн-членів НАТО.