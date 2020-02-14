Місцеперебування двох затриманих кримських татар досі невідоме, - Денісова звернулася до Москалькової

Про це повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Місцеперебування незаконно утримуваних кримських татар Теймура Абдуллаєва та Узеіра Абдуллаєва, які раніше перебували "ФКУ СИЗО 2 ГУФСИН России по Ростовской области", досі невідоме", - зазначила вона.

Денісова повідомила, що ув'язнених українців 10 лютого 2020 року вивезли з пенітенціарної установи на території Ростовської області.

"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової терміново вжити заходів для встановлення місцеперебування громадян України, адже адвокату та рідним не повідомили куди саме етапують наших співгромадян", - зазначила омбудсмен.

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Як повідомлялося, фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" (перша сімферопольська група) Теймур Абдуллаєв отримав 16 років і 6 місяців позбавлення волі, плюс 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду, його брат Узеір Абдуллаєв - 12 років і 6 місяців позбавлення волі. Вирок обом політв'язням був залишений в силі після розгляду апеляційної скарги у Верховному суді РФ, який лише на пів року зменшив терміни кожному з них.





