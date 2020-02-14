Зеленський і Патрушев ніколи не зустрічалися і не говорили, - Мендель

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.

"Складно спростувати, що хтось лікує зуби, у когось є брати, хтось літає до Москви, хтось з чиновників РФ літає до Оману, хтось із сучасних політиків знав когось із політиків до приходу у владу і ще й десь працював. Складно і зіставити ці несумісні факти, дійшовши висновку, що Президент домовлявся за спинами суспільства з російським чиновником. Єдине, що було не складно у сюжеті програми "Схеми", - це заперечити факт зустрічі Президента та представника РФ Патрушева, адже вони справді ніколи не зустрічалися і не говорили. Для себе зауважу, що "тема зубів" в українській журналістиці надто часто підводить авторів", - заявила Мендель.

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У четвер, 13 лютого програма "Схеми" повідомила, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прибув в Оман того ж дня, коли звідти вилетів президент України Володимир Зеленський. За даними журналістів "Схем", Зеленський скористався для повернення в Україну тим самим літаком, на якому Патрушев прибув до Оману з Москви.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак назвав розслідування "Схем" "неправдою від початку і до кінця". "Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде "як стверджують наші джерела" і абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику", - припустив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу Президента депутату від "ЄС" Ар'єву. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".