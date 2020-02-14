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14.02.20 10:16

До Одеси прибув контейнеровоз із Китаю, екіпаж якого хворів на ГРВІ. ФОТО

До Одеси 13 лютого прибув контейнеровоз, екіпаж якого хворів на ГРВІ. На початку січня контейнеровоз вийшов із Китаю, де зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це повідомляє видання "Думська", передає Цензор.НЕТ.

До Одеси прибув контейнеровоз із Китаю, екіпаж якого хворів на ГРВІ 01

Повідомляється, що медики, які перевірили стан моряків, заявили, що в них була звичайна ГРВІ і хворі вже одужали. Однак у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу в кожному порту команду все одно перевіряли.

До Одеси прибув контейнеровоз із Китаю, екіпаж якого хворів на ГРВІ 02

За даними видання, в екіпажі Ural є один українець.

До Одеси прибув контейнеровоз із Китаю, екіпаж якого хворів на ГРВІ 03

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27 січня контейнеровоз побував в одному з портів Шрі-Ланки, де з'ясувалося, що в шести членів команди висока температура. 29 січня компанія CMA CGM заявила про те, що команда здорова.

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