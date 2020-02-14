Румунська церква погодилася з наданням Томосу ПЦУ

Про це повідомило в п'ятницю грецьке агентство церковних новин "Ромфеа", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з публікацією, Синод Румунської церкви дійшов висновку, що він "від початку згоден з наданням автокефалії, але між Вселенським та Московським патріархатами має бути досягнуто консенсусу". З цієї причини Румунська церква вирішила направити делегатів на всеправославну зустріч з українського питання в Аммані, яка відбудеться наприкінці лютого з ініціативи Єрусалимського патріарха Феофіла.

"Участь Румунської церкви виправдана тим фактом, що всі автокефальні церкви несуть відповідальність за спільну роботу для збереження єдності та євхаристійного спілкування, як того вимагає Святе Євангеліє Христове", - йдеться в заяві Синоду.

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Синод у Бухаресті водночас вирішив, що Румунська церква братиме участь у всеправославному процесі через єпископів, а не через свого патріарха Даниїла.