65-річну працівницю комунальної служби у Львові збили два автомобілі, потерпіла загинула на місці, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
Як попередньо встановили правоохоронці, на 65-річну жінку, працівницю одного зі львівських комунальних підприємств, здійснили наїзд два автомобілі - "Фольксваген", яким керував 71-річний житель Львова і "Пежо", за кермом якого перебував 38-річний киянин.
Від травм жінка померла на місці події.
Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.