НАЗК розпочало перевірку за невнесення Зеленським у свою декларацію витрат на поїздку в Оман, - Гончаренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Гончаренко, посилаючись на відповідь Нацагентства на його депутатське звернення.

"Національне агентство на підставі пункту 1 частини першої статті 12 закону України "Про запобігання корупції" направило запити до відповідних органів з метою витребування документів, необхідних для проведення контролю своєчасності надання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані президентом України Зеленським В.О.", - йдеться у відповіді НАЗК Гончаренку.

Згідно з документом, після обробки запитаних документів Нацагентством, "за наявності підстав буде вжито заходів, передбачених законом України "Про запобігання корупції".

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Гончаренко зазначив в Facebook: "НАЗК розпочало перевірку, чому Зеленський не вніс до декларації витрати на поїздку в Оман. Раніше (нині ексглава Офісу президента Андрій, - ред.) Богдан повідомив, що ця поїздка була неофіційною і не являла собою державний візит. Але в декларації президента на його майновому стані відпустка ніяк не відобразилася. Що ж будемо чекати новин".

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

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