Планів щодо відмови від призову поки немає, - заступник міністра оборони Поліщук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра оборони Олександр Поліщук у п'ятницю на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"У нас поки немає планів щодо відмови від призову", - сказав він.

Він додав, що зараз у Міноборони спробують провести експеримент, предметом якого стане надання можливості охочим призовникам служити в лавах Збройних сил України з 18 років.

При цьому в поточному році, попри законодавчі норми, призов на строкову службу до армії здійснюватиметься на добровільній основі.

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