ДБР почало розслідування за інформацією про крадіжку, скоєну поліцейськими під час обшуку офісу, в якому працюють сліпі

За інформацією, поширеною в ЗМІ 13 лютого 2020 року, нібито посадові особи Головного управління Національної поліції в Одеській області під час проведення обшуку скоїли крадіжку майна підприємства, йдеться в повідомленні ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Проводиться комплекс першочергових слідчих дій.

У разі доведення провини правоохоронцям загрожує покарання у вигляді арешту на строк від 3 до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, в мережі "Інтернет" з'явилося відео, на якому зафіксовано особи, під час обшуку в приміщенні одного з одеських підприємств розкладають по кишенях чужі речі, коментуючи свої дії нецензурними словами. У коментарях до відео в соціальних мережах пишуть, що ці троє - слідчі, які проводять обшук у комерційній структурі, яка працює з товариством сліпих.

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