Законопроєкт про військову поліцію буде подано в Раду до кінця наступного тижня, - заступник міністра оборони Поліщук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник глави оборонного відомства Олександр Поліщук на засіданні комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради.

"Ми усвідомлюємо, що запізнюємося з підготовкою цього законопроєкту, але водночас ми вважаємо, що він надійде вчасно, до кінця наступного тижня", - заявив Поліщук.

На уточнювальне запитання від депутатки Ірини Верещук ("Слуга народу") про те, чи відбудеться внесення законопроєкту до 22 лютого 2020 року, заступник міністра відповів ствердно. Він зазначив, що нині з приводу функцій і повноважень військової поліції ведуться дискусії.

Читайте також: Зеленський доручив створити Військову поліцію та впровадити систему керівництва силами оборони за стандартами НАТО

"Є деяка дискусія щодо того, якою має бути військова поліція: чи має бути в неї функція слідства чи ні? Це те питання, яке ми на горизонтальному рівні допрацьовуємо з нашими колегами з інших міністерств", - додав Поліщук.

Раніше глава Військової служби правопорядку підполковник Володимир Потапов заявив, що законопроєкт про створення військової поліції в системі Міністерства оборони має потрапити в Раду до 31 березня 2020 року.