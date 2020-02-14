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14.02.20 12:01

Якщо в нас усе буде нормально з МВФ, буде шок і демонстрації під НБУ, оскільки люди отримуватимуть за депозитами у валюті до 1%, а в гривні - нижче 10%, - заступник голови Нацбанку Чурій

Національний банк України (НБУ) очікує зниження ставок за депозитами в 2020 році до 1% у валюті і нижче 10% у гривні за умови затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), що може призвести до чергових демонстрацій під стінами центрального банку, повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Якщо в нас усе буде нормально з МВФ, буде шок і демонстрації під НБУ, оскільки люди отримуватимуть за депозитами у валюті до 1%, а в гривні - нижче 10%, - заступник голови Нацбанку Чурій

"Минулого року був шок через те, що гривня зросла, і це був шок для всіх. Цього року.., якщо в нас усе буде нормально з МВФ, буде ще один шок - будуть демонстрації під Національним банком, оскільки люди отримуватимуть за своїми заощадженнями: за депозитами у валюті - до 1%, а у гривні - нижче 10%", - сказав він на зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Чурій також зазначив, що при цьому зниження ставок за депозитами позитивно позначиться на українській економіці загалом.

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