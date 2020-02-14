"Ми звертаємося до суду": ОП вимагає спростування інформації про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Президент України ніколи в житті не зустрічався (особисто чи в рамках міжнародних заходів), не розмовляв і не спілкувався в інший спосіб з Миколою Патрушевим. Оприлюднення висновків, які ґрунтуються не на фактах чи свідченнях, а на домислах і відомостях з якихось таємних "джерел", яке має місце у випуску програми "Схеми", Офіс Президента України розцінює як відверту маніпуляцію громадською думкою", - йдеться в повідомленні.

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"Офіс Президента України чекає від програми "Схеми" спростування відомостей, що не відповідають дійсності, та припущень, зроблених на їхній основі. Ми звертаємося до суду з позовом, у якому вимагатимемо спростувань і вибачень. Також вважаємо своїм обов’язком звернути увагу суспільного мовника – телеканалу "UA: Перший" на розповсюдження в його ефірі інформації, що не відповідає дійсності та є відвертою маніпуляцією громадською свідомістю", - додали в пресслужбі президента.

У четвер, 13 лютого програма "Схеми" повідомила, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прибув в Оман того ж дня, коли звідти вилетів президент України Володимир Зеленський. За даними журналістів "Схем", Зеленський скористався для повернення в Україну тим самим літаком, на якому Патрушев прибув до Оману з Москви.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак назвав розслідування "Схем" "неправдою від початку і до кінця". "Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде "як стверджують наші джерела" і абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику", - припустив він.

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Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".