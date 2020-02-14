Кабмін розпорядився виділити 4,5 млн грн на евакуацію українців з Уханя

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано в розпорядженні Кабміну №99 від 5 лютого.

"Виділити Міністерству інфраструктури 4500 тис. гривень для здійснення евакуації громадян України та членів їхніх сімей із зони розповсюдження коронавірусу 2019 nCoV на території Китайської Народної Республіки (м. Ухань)", - сказано в розпорядженні.

Зазначається, що гроші будуть виділені з резервного фонду державного бюджету.

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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я анонсував, що евакуацію громадян України з Уханя почнуть 18 лютого. Евакуацію здійснить українська авіакомпанія SkyUp.

Евакуація українців мала відбутися 11 лютого, але її відклали. 50 осіб, які попередньо погодилися на евакуацію в Україну, мають підписати інформовану згоду на карантин.