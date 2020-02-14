Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
14.02.20 13:02

Офіс генпрокурора збирає для передачі в Міжнародний кримінальний суд докази примусової "паспортизації" населення на тимчасово окупованих РФ територіях Донбасу

Офіс Генерального прокурора збирає та документує докази насильницької політики окупаційних адміністрацій РФ щодо отримання громадянами України - мешканцями тимчасово окупованих території Луганської та Донецької областей "паспортів" псевдореспублік для направлення інформаційного повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

Офіс генпрокурора збирає для передачі в Міжнародний кримінальний суд докази примусової "паспортизації" населення на тимчасово окупованих РФ територіях Донбасу

Слідством встановлено, що наявність такого паспорта для осіб, які працевлаштовані в структурах окупаційних адміністрацій, є обов’язковою умовою, адже його відсутність вважається підставою для звільнення, йдеться в повідомленні пресслужби ОГП, передає Цензор.НЕТ.

"Такі умисні примусові дії незаконних адміністрацій, контрольованих РФ, є грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та ст. 75 Додаткового протоколу 1977 року. За попередніми даними, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей ймовірно отримано понад 500 тис псевдопаспортів – 300 тис. і 200 тис. відповідно", - додали в ОГП.

На національному рівні за процесуального керівництва обласних прокуратур слідчими СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

Також читайте: ГПУ відправила до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо вчинення РФ позасудових страт 9 бійців ЗСУ під Іловайськом та Дебальцевим

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100