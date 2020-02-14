Прем'єрні платіжки: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять комунальні послуги в Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У студії розгорнеться гостра дискусія з прем'єром і урядом у пошуках відповідей на актуальні запитання щодо комунальних тарифів.

Гостями випуску стануть: Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія", Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту довкілля України, Геннадій Зубко, віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (2014 - вересень 2019), Валерій Тарасюк, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО "Батьківщина", заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ; Юлія Ковалів, заступниця голови Офісу Президента України.